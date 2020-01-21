Чесночное масло. Рецепт приготовления. Польза для здоровья

Чесночное масло, рецепт приготовления которого очень прост, нравится многим людям. Его используют, как заправку для салатов, добавляют к гарнирам, мясным блюдам, едят с хлебом.

Основой рецепта приготовления чесночного масла служит сливочное или растительное масло в сочетании с удивительно полезным овощем - чесноком.

Чесночное масло - это еще и ценное лечебное средство. В домашних условиях его применяют для укрепления иммунитета.

Пожилые люди используют его для поддержки сердечно-сосудистой системы, чистки сосудов от повышенного холестерина крови. Им натирают больные суставы при артрозе. Чесночное масло улучшает пищеварение.

И хотя разные цели использования требуют определенных рецептурных нюансов в приготовлении масла из чеснока, основой всегда остаются два продукта: масло и чеснок.





Рецепты приготовления чесночного масла

Почему я начинаю статью о лечении с кулинарных рецептов? Да потому, что если вы приготовите это масло и будете каждый день употреблять в пищу, для вашего здоровья это будет лучшее лекарство!

Основой для чесночного масла служит сливочное или нерафинированное растительное масло и зубки чеснока. Для утонченного аромата и приятного вкуса добавляются специи (молотый черный или красный перец), зелень (петрушка, кориандр, укроп) и соль.

Чеснок лучше всего применять свежий, созревший в августе. Полежит он немного, нальется соками и в сентябре-октябре в нем максимум полезных свойств. Растительное масло берите любое: подсолнечное, кукурузное. Если в лечебных целях используете – лучше льняное или оливковое. Оно должно быть нерафинированным, холодного отжима.

Рецепт первый:

Возьмите пачку сливочного масла 82,5%, размягчите его при температуре комнаты в течение 3-4 часов. Очистите от шелухи головку чеснока и раздавите зубки, превратив в кашицу. Тщательно размешайте с маслом. Добавьте несколько веточек измельченной зелени, щепотку красного и черного перца и немного соли. Еще раз все перемешайте и переложите в стеклянную масленку.

Применяйте такое маслице для бутербродов, намазывайте на лаваш, столичный хлеб, добавляйте к горячей вареной картошечке.

Рецепт второй:

Возьмите четверть литровой бутылки растительного масла. Чесночные зубки из одной головки мелко-мелко порежьте и раздавите до консистенции кашицы. Размешайте с маслом и поставьте на огонь. Прогревайте 10-15 минут на маленьком огне, пока пузырьки не появятся. Перелейте масло в удобную, стеклянную тару, охладите и храните в холодильнике.

Попробуйте добавлять масло в овощной салат, соус для картошки, мяса, домашней пиццы, к макаронам из твердых сортов пшеницы. Со временем вы найдете для себя самые вкусные рецепты и всегда помните, что чесночное масло не просто придает вкус блюду, но и заботится о вашем здоровье.

Ведь в чесноке содержатся минералы, среди которых особенно много серы, которая важна для суставов, входит в состав волос, кожи, ногтей. Полный спектр витаминов. Много в нем аллицина – природного антибиотика и антиоксиданта.

Рецепт третий. Самый простой! Посмотрите видео!

Чесночное масло для укрепления иммунитета

Оптимальным вариантом применения масла чеснока для укрепления иммунитета и лечения простуды послужит вот такой замечательный рецепт:

Простерилизованную поллитровую банку на ¾ наполняем мелко порезанными и раздавленными зубками чеснока. До самого верха наливаем нерафинированное растительное масло (предпочтение отдайте оливковому или льняному). Хорошенько перемешайте и настаивайте ровно 14 дней при температуре комнаты. После окончания настаивания масло профильтруйте и перелейте в стерильную бутылку или баночку.

Эликсир получится с очень пахучим чесночным запахом. Каждое утро к литру кипяченой теплой воды добавляйте 10 мл масла. Выпивайте с равномерными промежутками по стакану жидкости в течение всего дня. Перед употреблением – встряхивайте водно-масляную взвесь. Курс будет длиться 3 месяца, т.е. весь зимний период.

Во время простуды эту же взвесь закапывайте по несколько раз в день в каждую ноздрю – 10-15 капель.

Чесночное масло от повышенного холестерина

Холестерин – это такое вещество, которое, с одной стороны, СУПЕР-полезно для нашего здоровья. Из него образуется желчь, мужские и женские половые гормоны, синтезируется витамин Д3 и многое другое. Если же в организме будет его избыток, то он непременно отложится в сосудистых стенках, что приведет к развитию атеросклероза с очень тяжелыми последствиями.

При поражении сосудов головного мозга у человека снизится память, мышление, концентрация внимания, возникнет острое нарушение мозгового кровообращения или инсульт.

При избыточном отложении холестерина в коронарных артериях человек начнет страдать от приступов стенокардии, которые приведут его к инфаркту.

При повреждении почечных артерий разовьется почечная гипертония с высокими цифрами артериального давления.

Ну а при поражении сосудов конечностей человек не сможет свободно передвигаться, из-за облитерирующего эндартериита.

Чтобы предупредить подобный сценарий развития событий, всем мужчинам и женщинам, у кого в крови обнаруживается повышенный уровень холестерина, рекомендуется лечиться чесночным маслом.





Рецепт приготовления:

В течение трех месяцев вы будете готовить себе чесночно-лимонный масляный эликсир. В стеклянную поллитровую баночку положите размолотую, предварительно очищенную от шелухи, чесночную головку. Перемешаете со стаканом подсолнечного нерафинированного масла и оставите на сутки. После этого выжмите в смесь сок лимона и настаивайте в темноте, при температуре комнаты целую неделю. Все время встряхивайте. Затем процедите.

Принимайте по маленькой ложечке перед едой утром, днем и вечером. Подобный курс нужно периодически повторять.

Чесночное масло от болей в суставах при артрозе

При дегенеративных поражениях суставов, иначе говоря, артрозо-артритах, «высыхают» межсуставные щели. Суставные поверхности перестают увлажняться и получать питание, становятся неровными, бугристыми. Отекают, ухудшается приток крови, накапливаются шлаки и соли.

Именно для снятия подобных нежелательных явлений нужно использовать компрессы и растирания суставов с помощью масла чеснока.

Рецепт приготовления:

В простерилизованную литровую банку кладут 300 грамм измельченных и раздавленных зубков чеснока. Предварительно их очищают от кожицы. Хотя, сейчас много пишут о полезных свойствах шелухи, поэтому можно попробовать готовить прямо с шелухой. Наливают 500 мл льняного масла. Почему льняного? В нем много альфа-линоленовой кислоты, которая обладает сильными противовоспалительными свойствами. Все перемешивают – и на 2 недели отправляют настаиваться. Банка хранится в темноте при обычной температуре комнаты. Каждый день встряхивают и после настаивания процеживают.

Ежедневно на ночь массируют больной сустав, втирая в него чесночное масло. Обертывают вощеной бумагой, утепляют, закрепляют повязку. Утром омывают сустав теплой водичкой. Делать так нужно длительно, даже когда боли пройдут – около двух месяцев. Периодически лечение можно повторять.

Чесночное масло для улучшения пищеварения

Чесночное масло действует на органы пищеварения, как мягкий стимулятор:

Помогает выработке желудочного сока у больных с пониженной кислотностью;

Способствует выделению пищеварительных ферментов из поджелудочной железы;

Усиливает желчеобразование в печени;

Лечит запоры, усиливая моторную функцию при вялом кишечнике;

Является эффективным средством против паразитов кишечника;

Уничтожает гнилостную флору и снижает явления дисбактериоза;

Помогает при эрозиях и воспалении стенок кишечной трубки.

Рецепты приготовления:

Этот рецепт можно считать классическим при болезнях органов пищеварения. Получается мягко действующий эликсир, лишенный раздражающего действия на стенки кишечника.

Зубки от одной головки чеснока измельчим. Можно это проделать блендером. Поместим в простерилизованную литровую банку и добавим половину литра нерафинированного оливкового масла. Взболтаем смесь и оставим на 2 недели настаиваться. Обязательно в темном месте, иначе масло будет прогоркать. Периодически банку встряхиваем. После окончания процесса экстракции полезных веществ из чеснока, масло процеживаем и храним в холодильнике в темной бутылочке.

Принимаем каждый день перед приемом пищи 2-3 раза. Курс не менее месяца. После перерыва 10 дней, повторяем лечение. Ведь хронические болезни кишечника обычно длительно протекают, вот и надо повторять оздоровительные лечебные курсы.

Противопоказания!

Из-за раздражающего действия чеснока на организм человека, некоторым людям придется отказаться от этого лечения, заменив его на другие, щадящие народные средства:

Аллергия на это растение не позволит каждому лечиться маслом чеснока;

Беременные и кормящие мамочки должны воздержаться от применения этого растения;

Больные в остром периоде инфекционных болезней;

Обострение хронических болезней кишечника и печени (язва, гепатит, панкреатит);

Острые болезни почек (почечная педостаточность, острый гломерулонефрит);

Болезни нервной системы: мигрень, эпилепсия.

Сегодня в традиционной и народной медицине, а также в кулинарии широко применяется чесночное масло. Рецепт приготовления зависит от ваших вкусовых пристрастий. Если говорить о патологии, имеет значение вид заболевания. Каждому человеку стоит использовать этот продукт для здоровья и лечения многих недугов.